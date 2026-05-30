Великолепната десятка! Те трябва да измислят "Евровизия" за 30 дни!

Правителството създаде организационен комитет за провеждането на „Евровизия“ през 2027 г. в България, до 30 юни трябва да изготви план за действие, съобщиха от Министерския съвет.

До 30 юни 2026 г. организационният комитет ще изготви план за действие, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от кабинета. Предвидено е също комитетът да наблюдава и координира изпълнението на приетия от правителството план за действие.

Председател на комитета е вицепремиерът Иво Христов, съобщава bTV.

В състава са още:

вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев,

вицепремиерът за управление на европейските средства Атанас Пеканов,

министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова,

министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев,

министърът на здравеопазването Катя Ивкова,

министърът на културата Евтим Милошев,

министърът на младежта и спорта Енчо Керязов,

министърът на туризма Илин Димитров,

генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

При необходимост председателят ще може да кани за участие в работата на организационния комитет и други представители.

Организационният комитет ще предлага мерки и ще координира изпълнението по въпросите относно избора и подготовката на място за провеждане на конкурса, финансовото осигуряване, сигурността и обществения ред, инфраструктурата и осигуряването на съпътстващите събития, дейностите за информация и комуникация и международното представяне на България, както и по други въпроси, свързани с подготовката и провеждането на конкурса, уточниха от МС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com