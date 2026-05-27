Ура! DARA влезе в класацията на Billboard

Победителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Нейната песен "Bangaranga" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета, съобщава bTV.

DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително САЩ.

В Австрия, където беше домакинството на конкурса във Виена, песента директно се изстреля на №1 в официалната класация за сингли. И то пред куп други фаворити от живите концерти на шоуто.

Съседна Германия също капитулира пред хита. В четвъртия по големина музикален пазар в света „Bangaranga“ застана на върха на класацията – нещо, което не се беше случвало за евровизионна песен от 2012 г., когато Лорийн взриви Европа с Euphoria. Явно германците са решили: само легенди.

В Швеция DARA също дебютира директно на първо място. Любопитното е, че местната фаворитка FELICIA остана втора със своята песен My System за Виена 2026. Едва ли обаче е твърде разочарована – парчето ѝ вече е прекарало цели 10 седмици на върха на шведските класации.

„Bangaranga“ удари №1 и в Литва, а сред останалите впечатляващи резултати са второ място във Финландия, където беше спряна единствено от местния евровизионен хит „Liekinheitin“.

А в Швейцария класацията изглеждаше като портал към 80-те – „Bangaranga“ се озова между Майкъл Джексън и вечните му хитове Billie Jean на №1 и Beat It на №3. Очевидно швейцарците са редували Евровизия с кино маратон по „Thriller“.

