Iron Maiden не е просто група. Брус Дикинсън, Стив Харис и сие не са просто музикални легенди. Те са метъл институция, която от 50 години е на върха в жанра. Те са фаворити на няколко поколения, чиито представители до дълбока старост няма да свалят емблематичните тениски. Стотици фенове дефилираха със знаковите фланелки преди грандиозното шоу на 26 май на националния стадион „Васил Левски“, организирано от Fest Team. И Бандата показа точно това – че продължава да е най-великата, а пенсионирането се отлага.

Iron Maiden написа история в София заедно с 40 хиляди метъли, които придойдоха от всички кътчета на света за турнето Run For Your Lives. Освен родните фенове, монументалното събитие в столицата събра съседи, европейци, англичани, шотландци, аржентинци и други националности от различни далечни страни. Уникално преживяване, нарекоха го „най-доброто“ в битието на Iron Maiden. Брус и компания зарадваха многобройната публика с перфектен сетлист от 17 песни, с който отпразнуваха славния юбилей. Във вторник вечерта меломаните не само чуха любими парчета, те преминаха през ключовите моменти от кариерата на групата.

Изненадите започнаха от рано. Преди титаните да се качат на сцената, честта да подгреят атмосферата и емоциите се падна на друго легендарно име - траш класиците от Anthrax. Те се завърнаха на „Васил Левски“ 16 години след историческото зрелище на Голямата четворка - с Metallica, Megadeth и Slayer, филмирано, гледано и слушано от целия свят. Американците, разбира се, се справиха отлично със задачата и бяха развълнувани да споделят пространството и овациите със своите герои. Anthrax забиха хитове и направиха „на живо“ дебюта на It’s For the Kids. Парчето излезе преди броени дни и е първото ново на бандата от 10 години насам, сингъл от предстоящия албум на Anthrax, който се очаква по-късно тази година.

Фото: БТА

Около 21 часа започна същинското музикално пътешествие. Iron Maiden откри с три песни от втория си албум Killers, в който пее първият фронтмен Пол Ди'Ано - Murders in the Rue Morgue, Wrathchild и Killers. След това стана време за два от хитовете в репертоара на групата – епичните Phantom of the Opera и The Number of the Beast. Последва супер сюрпризът - Infinite Dreams от албума Seventh Son of a Seventh Son. За първи път от 1988 година. Никой обаче не би предположил, че песента не е звучала пред публика от толкова време, тъй като феновете изпяха всеки стих. След изпълнението на Powerslave шоуто премина на следващото още по-високо ниво. Китарният риф на 2 Minutes to Midnight наелектризира стадиона, който избухна с нова сила, а после се потопи в 14-минутната Rime of the Ancient Mariner. Кулминацията преди биса изригна с майсторска подредба на няколко култови парчета - Run to the Hills, Seventh Son of a Seventh Son, The Trooper, Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden. Редуването на по-къси творби с тежки рифове с по-дълги мелодични произведения телепортира феновете в друг свят. На огромен екран - колкото цялата сцена, към всяка песен вървеше собствена анимация, естествено, строго подчинена на тематиката.

Групата – имитирайки, че всичко е приключило, напусна сцената, оставяйки феновете за кратко в тъмното. Разбира се, никой не се хвана на номера, тъй като в шоуто липсваха три песни, без които едва ли някой щеше да позволи на бандата да си тръгне. Паузата презареди публиката, която вече над 90 минути скачаше, пееше и беснееше с всички сили.

Iron Maiden се завърна на сцената за епичен финал - Aces High, Fear of the Dark и Wasted Years, чиито думи и мелодии бяха изпети от всички 40 хиляди души на „Васил Левски“. Това беше краят на най-голямото и епично музикално събитие в София за тази година. Но Брус Дикинсън обеща, че следва продължение.

Снимки: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com