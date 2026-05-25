Европейското шоу на Deep Purple започва от София

Европейското част от турнето на Deep Purple започва на 29 септември в „Арена 8888 София“, информират от Key Events. Организатор на събитието е Nucoast Concerts.

Групата вече започна световното си турне, поставяйки началото на поредица от шоута на няколко континента. Първата спирка беше Япония, а след обиколка на над 40 града, ще стигне и до София.

Рок легендите обещават да създадат един истински спектакъл с музиката от новия си албум Splat!, който предстои да излезе на 3 юли. В основата на концепцията зад проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване, вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството.

Според фронтмена Иън Гилън албумът носи усещането за „съвременна версия на Deep Purple от 70-те“. Заедно с бандата за настроението в залата ще отговарят и музикантите от Jayler. Турнето следва успеха на последния, издаден от групата албум – „=1“, който отбеляза нов етап в развитието ѝ благодарение и на участието на китариста Саймън МакБрайд.

Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сетлиста си, които комбинира с любимите класики. Този нюх за експерименталност в комбинация с уважение към утвърдените хитове е причината рок титаните да продължават да разгръщат творческия си потенциал и да задържат любовта на публиката вече над пет десетилетия, коментират от Key Events.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com