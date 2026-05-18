Супергрупата „Фронтмен“ дебютира с „Непобедим“ и концерт в Маймунарника

Нова българска супергрупа събира на една сцена едни от най-разпознаваемите гласове и музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. „Фронтмен“ е новият проект на Стенли, Свилен Ноев (Остава), Ерсин Мустафов (Jeremy?) и Иван Велков (P.I.F.), които обединяват дългогодишното си приятелство и общ музикален език в нова авторска формация.

Групата представя дебютния си видео сингъл „Непобедим“. Музиката и текстът са дело на самите музиканти, а режисьор на видеото към песента е Васил Стефанов.

„Фронтмен“ ще направят и първия си концерт на 23 юни в клуб Маймунарника, където публиката ще чуе както „Непобедим“, така и емблематични хитове като Жулиета, Обсебен, Шоколад, Океан, Приказка, Колело, Не си сам и много други от репертоара на Тангра, Остава, P.I.F. и Jeremy?.

„Създаваме супергрупа с репертоар, който обхваща периода от 80-те години до днес, но през призмата на по-алтернативната сцена“, разказва Ерсин. „Това е група от приятели със сходен вкус и отношение към музиката. Още от първата песен нямахме нито едно противоречие как трябва да звучи. Разликата с останалите български супергрупи е, че ние възнамеряваме да правим нова обща музика, а не само да изпълняваме познати песни. Освен това за първи път в репертоара на подобна формация ще има и песни на английски.“

По думите му „Фронтмен“ е естествена приемственост между няколко поколения артисти, от Тангра през 80-те, през Остава и P.I.F. от края на 90-те, до Jeremy? и новото хилядолетие.

„Всички сме минали през различни етапи и сцени, но се оказа, че носим една и съща емоция към музиката. „Фронтмен“ не е просто среща на музиканти, а събиране на хора, които искат да създават нещо ново заедно“, споделя Свилен Ноев.

„Като китарист на P.I.F., музиката за мен винаги е била въпрос на енергия, споделяне и истинско приятелство. Именно затова създаването на тази формация се случи толкова естествено“, казва Иван Велков. „Когато на една сцена се събираме със Свилен, Ерсин и легендарния Стенли, това не е просто нов проект, това е среща на съмишленици. Израснали сме заедно по клубовете, фестивалите и зад кулисите. Музикалните ни стилове винаги са пулсирали в един и същи ритъм, онзи специфичен български меланхоличен рок и алтернативен дух.“

Стенли определя проекта като „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти.

„Тези момчета, Свилен, Ерсин и Иван, са rock’n’roll поколението след мен. Те са това, което моето поколение възпита“, казва той. „Харесвам музиката, която правят със своите банди. „Остава“ са ми супер любима група още от самото начало. P.I.F. имат песни, които са в моя топ 5 на българската рок музика. А Ерсин и Jeremy? следя още от появата им. Когато ме поканиха в тази нова банда, си казах: ‘Колко готино! Страшен кеф!’ На мен винаги ми е интересно да работя с по-млади музиканти, да разбера какво мислят с музиката си и как я усещат.“

С „Фронтмен“ четиримата музиканти заявяват амбицията си не просто да съберат любими песни от различни поколения, а да създадат нова музика и нова сцена за българския алтернативен рок у нас и извън страната.

Билети за първия концерт на супергрупата на 23-ти юни в Маймунарника могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM и партньорските каси.

