Три топ хардкор банди откриват лятната сцена на Vidas Art Arena

Тази вечер малката сцена на Vidas Art Arena открива летния си сезон с концерт на американската хардкор сензация Knocked Loose. Заедно с тях на сцена застават две от водещите имена на родната хардкор сцена – Last Hope и Expectations. Последни билети за тройната атака са в продажба в мрежата на Ticket Station.

Концертът е и първото събитие на Fest Team, на което публиката ще използва чаши за многократна употреба. Системата „One cup. Endless encore.“ стартира тази вечер на Vidas Art Arena и през лятото ще обхване събития на промоутърската компания в София и Пловдив, включително фестивалите HILLS OF ROCK и PHILLGOOD. Инициативата е част от програмата на Fest Team за намаляване на отпадъците на терен Refill. Reuse. Repeat. Системата въвежда нов стандарт за събитията на открито в страната и идва след дългогодишно очакване от страна на публиката. Подобни системи за многократни чаши вече са естествена част от концертната култура в цял свят. С „One cup. Endless encore.“ Fest Team въвежда този модел и в България с мисъл за по-чиста фестивална среда и по-отговорно преживяване за публиката.

Концертната вечер започва с Expectations – един от водещите представители на мелодичния хардкор в България, с турнета из Европа и съвместни участия с Parkway Drive, Stick to Your Guns и Architects. След тях излизат Last Hope – любимо име от европейския хардкор ъндърграунд и групата, делила сцена с Agnostic Front, Madball и Anthrax. Само два дни след съпорт слота си преди Metallica в Атина, точно в 21:00 ч., на сцената на Vidas Art Arena излизат Knocked Loose. Групата от Луисвил, Кентъки представя новия си албум „You Won’t Go Before You’re Supposed To” – един от най-обсъжданите хардкор записи на изминалата година.

Вратите на Vidas Art Arena отварят точно в 18:00 ч. заедно с щандовете за консумация, на които напитките, вече ще се предлагат в новите чаши за многократна употреба – „One cup. Endless encore.“

Как работи системата за чаши за многократна употреба

При закупуване на първа напитка зрителят заплаща 3 евро депозит за своята чаша. При всяка следваща поръчка предава празната чаша и получава чиста, без допълнително заплащане. В края на вечерта Fest Team насърчава посетителите да връщат чашите си в обозначените CUP POINT зони, защото всяка върната чаша остава в системата и помага значително да се намали отпадъкът по време на събитието. При връщане на чашата зрителят получава обратно 2 евро от депозита. Условието е чашата да бъде цяла и неповредена. Чашата може да бъде и задържана за спомен от концерта. Системите за чаши за многократна употреба от години са стандарт на водещи световни фестивали и концертни арени, като част от усилията за намаляване на еднократната пластмаса и отпадъците на терен. С „One cup. Endless encore.“ Fest Team прави следваща стъпка към по-устойчиво фестивално преживяване и у нас.

Последни билети за концерта на Knocked Loose на Vidas Art Arena са в продажба в мрежата на Ticket Station. Събитието може да следите тук. Повече за програмата на Fest Team – на festteam.bg.

