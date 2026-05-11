Оуен Купър: 3 неща са нужни, за да победиш

Драмата „Юношество“ беше големият победител на телевизионните награди БАФТА, които бяха раздадени в неделя. Минисериалът спечели четири отличия, с което счупи рекорда за най-много награди на BAFTA TV AWARDS, връчени в рамките на една церемония.

„The Celebrity Traitors“ и „Last One Laughing“ бяха другите отличени, като лентите спечелиха по две награди.

"Юношество", който предизвика широки дискусии в обществото и постави важни проблеми, пред които са изправени младите и децата, беше обявен за най-добър минисериал, а звездите му - Стивън Греъм, Оуен Купър и Кристин Тремарко получиха награди за актьорска игра, съобщава NOVA.

С това признание Оуен Купър, който е на 16 години и играе ролята на Джейми Милър в сериала, стана най-младият носител на наградата за най-добър поддържащ актьор. По-рано той спечели и наградите "Златен глобус", "Еми", Critics Choice Awards, National Television, Royal Television Society, Actor Awards и други.

В речта си той отдаде почит на "Бийтълс". „По думите на Джон Ленън няма да постигнеш нищо, освен ако нямаш визията да си го представиш. Така че според мен са ви необходими само три неща, за да успеете: първо, имате нужда от мания; второ, имате нужда от мечта; и трето, имате нужда от "Бийтълс", каза той, приемайки отличието.

