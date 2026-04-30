"Чужденецът", Изабел Юпер и Джоди Фостър влизат у вас

Едни от най-обсъждани филми от фестивала CineLibri идват директно в дома с онлайн селекцията Best of CineLibri в Neterra.TV Plus. „Чужденецът“, „Най-богатата жена на света“ и „Личен живот“ са само част от общо 13 впечатляващи заглавия, достъпни за гледане от 1 до 24 май, ексклузивно за България.

За поредна година Neterra.TV Plus дава възможност на българската публика да се потопи в магията на европейското и световното кино – този път без да напуска уюта на дома си. Специалната селекция „Best of CineLibri“ събира на едно място отличени, провокативни и вдъхновяващи филми от едно от най-престижните кино-литературни събития у нас.

Сред най-очакваните заглавия е „Чужденецът“ на Франсоа Озон, който за първи път ще бъде достъпен онлайн в България. Впечатляващата екранизация по едноименния роман на Албер Камю откри миналогодишното издание на CineLibri и бързо се превърна в едно от най-коментираните филмови събития.

Критиката е категорична – Франсоа Озон създава хипнотична и дълбоко въздействаща кинематографична мистерия, а Бенжамен Воазен прави силна и запомняща се роля като Мьорсо. Филмът е отличен с престижни номинации, включително за „Златен лъв“ и наградата на публиката на фестивала в Сан Себастиан.

В селекцията акценти още са „Най-богатата жена на света“ с неподражаемата Изабел Юпер и „Личен живот“ с участието на Джоди Фостър. Силви Вартан също може да бъде видяна в „Мама и чудото на живота“ – емоционална история за силата на майчината любов и непреклонния дух.

Почитателите на качественото кино могат да се насладят още на „Туптящи сърца“, „Франц“ на Агнешка Холанд, номинирания за „Златна палма“ филм на Паоло Сорентино „Партенопа“, както и на анимацията „Невероятният свят на господин Паньол“.

Всички филми от селекцията Best of CineLibri са достъпни в Neterra.TV Plus от 1 до 24 май без необходимост от абонамент – само с няколко клика и ексклузивно за зрителите в България.

