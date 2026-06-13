Братя Аргирови получавали 200 писма на ден, 180 от тях - с предложение за брак

"Ние бяхме абсолютно неподготвени за това, което ни се случи”, разказват братята за ранната слава, връхлетяла ги след издаването на първия им албум, който продава над 400 хиляди копия. Те гостуваха в рубриката „Тук и сега” пред Деси Банова-Плевнелиева по NOVA

За няколко месеца те стават толкова популярни, че не могат да се движат в градския транспорт, което налага бързо да изкарат шофьорски книжки и да купят автомобила на своя вуйчо. По време на първия им концерт в спортната зала тълпата тръгва срещу тях и събаря колоните, заради което събитието приключва само след една изпята песен. В онзи период братята получават по 200 писма на ден, като 180 от тях съдържат предложения за брак, а пред дома им постоянно стоят момичета.

Благовест и Светослав се запознават със своите съпруги на по-улегнала възраст. Светослав среща своята жена в Норвегия, като тя не е знаела нищо за неговата популярност в България. „България за купон, Норвегия за работа”, описват опита си зад граница изпълнителите, допълвайки, че от скандинавската държава им липсват сигурността, подредеността и дигитализацията, но не и климатът.

Връзката между двамата близнаци е изключително силна. Те споделят, че се усещат телепатично. „Ние постоянно се караме и след половин час сме пак приятели”, признават те и категорично заявяват, че между тях няма конкуренция, а само се допълват.

В музикалните среди братя Аргирови поддържат близки приятелства с имена като Тони Димитрова, Лили Иванова, Васил Найденов и Христо Стоичков. За да се изгради такова приятелство, човек трябва да бъде широко скроен и да остави егото на заден план, смятат братята.

Изпълнителите пазят топли чувства и от срещите си с баба Ванга, която често са посещавали, за да ѝ пеят народни песни на два гласа. „Каквото ни е казала, всичко е станало точно така, както тя го каза”, спомнят си те. Когато са имали проблеми и забрани, пророчицата ги е насочила да отидат при най-големия началник в Комитета за култура Георги Йорданов, след което нещата са се разрешили. Тя им е казала също, че Господ ги пази.

„Най-голямото чудо в живота ни е да сме живи и здрави”, категорични са братя Аргирови, като към чудесата прибавят и своите съпруги, деца и внуци, оценявайки факта, че съдбата е била благосклонна към тях.

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