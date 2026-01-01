Три зодии излизат от любовната сянка. Съдбата им се променя
Директното движение на Лилит според астролозите носи смелост за нова връзка, повече близост и край на болезненото връщане към миналото
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Директното движение на Лилит според астролозите носи смелост за нова връзка, повече близост и край на болезненото връщане към миналото
Девата поема контрол над трудна ситуация, а Скорпионът може да получи подкрепа от влиятелен човек
Канадската звезда започва напълно разпродадена серия от 26 концерта
Снимана е с бебчо на разходка и с таткото, годеникът й Полански
Десислава Трифонова, Илиян Събков и Нора Недкова ще готвят на живо, а млади кулинарни таланти от Пирдоп ще премерят сили в специално състезание
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Козирогът вижда резултат от дълго усилие, а Водолеят трябва да подреди стар финансов въпрос
Девата може да отвори неочаквана професионална врата, а Рибите превръщат добра идея във възможност за доход
Телецът получава яснота и нови финансови възможности, а Скорпионът влиза в много по-силен социален и професионален период
Стрелецът се измъква от рутината, а Козирогът най-после получава важните отговори
Актрисата посрещна юбилея без бански
От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
Денят отваря врати в работата и любовта, но предупреждава срещу прибързани финансови решения
Едни се съмняват до последно, други бягат от ограниченията, а трети пазят емоциите си зад висока стена
Девата получава шанс отдалеч, Козирогът впечатлява с идея, а Близнаците трябва да пазят парите си
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Дева, Скорпион и Водолей получават според астрологията шанс да прекъснат изтощителен период и да започнат начисто
Ракът получава силен шанс чрез полезни контакти, а Рибите могат да превърнат добрата комуникация в реална полза
След морския град фестивалът продължава в Поморие и Руен със специални гости, местни продукти и много забавления
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони