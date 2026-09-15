Левски преговаря спешно с 3 звезди

Левски предприема стъпки за дългосрочното задържане на един от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес. „Сините“ започват разговори за нов договор с алжирския полузащитник Акрам Бурас.

Настоящият контракт на халфа е до лятото на 2028 година, но на „Герена“ не смятат да чакат неговото наближаване към края. Желанието на ръководството е още сега да постигне споразумение с Бурас, като му предложи значително по-добри финансови условия.

Причината за действията на Левски е важната роля, която алжирецът има в плановете на Хулио Веласкес. Когато е здрав, полузащитникът е сред твърдите титуляри и има сериозен принос както в дефанзивен, така и в офанзивен план.

Именно затова отсъствието му заради контузия през настоящия сезон се оказа сериозен проблем за испанския треньор, съобщава „Тема Спорт“.

Бурас пристигна на „Герена“ на 30 май 2025 година от МК Алжер. За да го привлече, Левски плати откупната клауза в договора му, която беше на стойност около 350 хиляди евро.

Алжирецът бързо се утвърди в състава със своята активност по целия терен. Освен работата си в средата на игрището, той е опасен и при включванията си около и в наказателното поле на съперника.

До момента Бурас е записал общо 37 двубоя за Левски във всички турнири и е отбелязал 5 попадения.

През настоящата кампания полузащитникът има само 6 мача, но вече е реализирал 2 гола. Причината за малкия брой срещи е травмата в бедрото, която получи при победата с 3:0 над Септември на „Герена“ на 1 август.

Очакванията са Бурас отново да бъде на разположение на Хулио Веласкес след паузата в първенството.

Успоредно с разговорите за бъдещето на алжиреца ръководството на Левски работи и по задържането на Майкон и Евертон Бала.

Ситуацията при двамата бразилци обаче е по-спешна. Договорите на левия защитник и нападателя изтичат след края на настоящия сезон, поради което „сините“ вече водят преговори за тяхното удължаване.

На „Герена“ очакват да постигнат споразумение и с двамата, за да продължат политиката по обвързване с нови договори на основните футболисти в състава.