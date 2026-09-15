Веласкес разкрива бъдещето пред Левски

Левски обяви медийната си програма преди първия двубой от основната фаза на Лига Европа срещу Залцбург.

Старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес ще даде официалната си пресконференция в сряда, 16 септември. Брифингът започва в 12:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

По-късно същия ден футболистите на Левски ще проведат последната си тренировка преди европейския двубой. Заниманието е насрочено за 18:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Първите 15 минути от тренировката ще бъдат открити за представителите на медиите.

Наставникът на Залцбург Дани Рьол ще застане пред медиите от 20:00 часа в сряда. Пресконференцията на гостите също ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“.

Австрийският тим няма да провежда официална тренировка в София преди срещата.

Достъпът на представителите на медиите до залата за пресконференции и тренировките ще бъде през вход №26 на Националния стадион „Васил Левски“.

Акредитациите за двубоя ще бъдат раздавани след края на пресконференцията на Левски.