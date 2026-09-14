Потвърдиха края за Неймар

Карло Анчелоти потвърди окончателния край на една цяла епоха в бразилския футбол - Неймар повече няма да носи екипа на "Селесао". В сензационно изявление италианският специалист разкри, че решението е взето лично от самия футболист, с което се слага край на месеците спекулации относно бъдещето му след Световното първенство през 2026 г. Неймар, който бе основна фигура за Бразилия в продължение на повече от десетилетие, оставя празнота, която според Анчелоти е невъзможно да бъде запълнена с директен заместник.

"Той заслужаваше да бъде там заради качеството си. Неймар вече потвърди, че не желае да се връща в националния отбор. Той не може да бъде заменен, защото бе изключителен и уникален талант. Затова той е незаменим играч."

С официалното затваряне на страницата "Неймар", Анчелоти и директорът на националния отбор Родриго Каетано насочват вниманието си към радикално преустройство на състава, пише "Топ спорт".

Селекционерът очерта визията си за следващите четири години, поставяйки акцент върху родените през средата на първото десетилетие на XXI век играчи

"Мисля, че трябва да вървим стъпка по стъпка. Сега трябва да се фокусираме върху младите играчи, които могат да бъдат бъдещето - родените през 2004, 2005 и 2006 г. Имаме и млади състезатели, родени през 2008 г., с много високо качество, които все още не играят, но могат да го направят. Сега е моментът да ги наблюдаваме, вземайки предвид възрастта им ѝ u съобразявайки се с нея. Вярно е, че един футболист може да играе много добре дори на 36 или 37 години, но сега е времето да дадем приоритет на младостта."

Една от основните критики към ерата на Неймар бе прекомерната зависимост от неговата индивидуална магия. Анчелоти е твърдо решен да развали този модел, изграждайки отборна култура, в която колективът е над отделните личности. С интегрирането на млади таланти в строга, но същевременно креативна тактическа структура, италианецът вярва, че Бразилия може да се пригоди към високите изисквания за интензивност в модерния футбол. Този подход ще бъде тестван веднага в предстоящите контроли срещу Австралия и Индия, където се очаква дебют да направят редица нови имена.

"Вярвам, че в модерния футбол колективната работа е това, което има значение, а не индивидуалният талант. Разбира се, ако разполагаш с голям индивидуален талант, шансовете ти за победа са по-големи, но съвременният футбол не прощава липсата на отборна игра. Работим по изграждането на силен състав за бъдещето, а не за разчитане на един-единствен голям индивидуален талант", отбеляза той.