Националите ни излизат за решителна битка с Израел

Волейболистите на националния отбор на България излизат днес за четвъртия си мач на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин.

Тимът на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще се изправи срещу Израел в среща от Група В на турнира в "Арена София".

Двубоят е тази вечер от 19:00 часа в "Арена 8888 София".

В момента България заема третото място в групата с 6 точки след три мача. "Лъвовете" записаха две победи - над Северна Македония и Португалия с по 3:0 гейма, но в събота допуснаха тежко поражение с 1:3 от Украйна.

Израел пък е четвърти с 2 точки. Тимът стартира турнира със загуби от Украйна с 1:3 и от настоящия шампион Полша с 0:3, но вчера постигна драматичен обрат срещу Португалия с 3:2. Така този успех запази шансовете на Израел за продължаване напред.

България се нуждае от задължителна победа, за да продължи битката за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите.

За последно двата тима се срещнаха в квалификациите за ЕвроВолей 2021. Тогава България записа две победи с по 3:0 гейма.

Следващият мач на България в груповата фаза е на 16 септември от 19:00 часа срещу настоящия шампион Полша.