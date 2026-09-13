Новите звездни двойки! Коя открадна сърцето на Мони Николов

Любовта завладя „Арена 8888“ по време на Евроволей 2026 в София, където волейболните страсти на терена отстъпиха място на още по-горещи романтични искри. Докато „лъвовете“ бореха съперниците си, двама от най-младите и чаровни титуляри на България - Симеон Николов и Денислав Бърдаров - окончателно откраднаха сърцата на феновете, разкривайки публично жените, превзели техните.

Мони Николов и Александра Узелац: От дискретни слухове до публична страст

Историята между Симеон Николов и сръбската волейболна звезда Александра Узелац започна с романтична мистерия. След папарашки снимки през август, които разпалиха въображението на феновете, потвърждението дойде по възможно най-емблематичния начин - пред препълнените трибуни в София.

Александра бе най-вярната опора на Мони още от първата победа срещу Северна Македония, когато камерите ги уловиха в топла прегръдка. Кулминацията на техния романс обаче настъпи след триумфа над Португалия. Сръбската красавица (диагонал на турския гигант Еджзаджъбашъ Дайнавит) се появи, облечена с екипа на своя любим, а вирусно видео в TikTok запечата бърза, но красноречива целувка между двамата, която официално обяви новата спортна супердвойка.

Денислав Бърдаров и Дерия Чебеджиоглу: Рок-енд-рол романтика край терена

Успоредно с тях, още един български национал изживява своя най-силен и романтичен период. Заедно с пробива си в титулярния състав на България, Денислав Бърдаров демонстрира и любовта си към една от най-големите звезди на турския волейбол - Дерия Чебеджиоглу.

Звездата на ВакъфБанк и националка на Турция, избрана в All-Star отбора на Евроволей 2026 като един от най-добрите посрещачи, си взе почивка от своите професионални ангажименти, за да бъде на трибуните в София. Нежната подкрепа и близостта между Бърдаров и Чебеджиоглу по време на турнира показаха, че спортната съперничество няма никакъв шанс пред истинската химия.

Макар волейболистите ни да записаха успешни мачове срещу Северна Македония и Португалия и първа отстъпка срещу Украйна, истинските победи за Мони и Денислав на този шампионат се оказаха спечелените женски сърца.