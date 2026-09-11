Нова победа! Сразихме и Португалия

Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3:0 (25:18, 25:18, 25:20) във втория мач от Европейското първенство.

Селекционерът на тима ни Джанлоренцо Бленджини заложи на очаквания състав: Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров и либеро Жасмин Величков.

Нашият тим взе първия гейм с 25:18 в зала "Арена 8888" в София.

Мачът започна със сервис на Илия Петков, а първата точка в мача бе за Португалия. Денислав Бърдаров изравни резултата с атака по диагонала. Българският тим за първи път взе аванс в мача при 5:4, но играта вървеше точка за точка. Тимът на Бленджини се откъсна с две напред при 7:5 след успешна блокада на Александър Николов и Илия Петков. Съперникът отново изравни. При 10:8 за родния тим треньорът на Португалия Жоао Мигел Жозе взе първото прекъсване в мача. Португалия излезе напред - 12:11, след грешка на Жасмин Величков при посрещането.

Ас на Симеон Николов в средата на частта отново даде предимство на домакините. Тройна блокада на България направи аванса три точки - 18:15. А при следващата точка португалците отново взеха тайм-аут. Атака на Бърдаров направи 21:16, а веднага след това Алекс Николов донесе и 22-рата точка. Симеон Николов сам сложи топката на земята при фрийбол, а Мартин Атанасов направи 24:17 и осигури седем геймбола на тима. Първият бе спасен, но грешка на Келтон Тавареш от сервис затвори частта - 25:18.

"Лъвовете" стартираха турнира по най-добрия начин след победа с 3:0 над Северна Македония през 9000 зрители. В същото време Португалия отстъпи с 0:3 на Полша в дебютния си двубой на турнира.

България и Португалия се срещнаха и на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините и там родните национали победиха с 3:0.

Първите две точки във втория гейм бяха в актива на България. Атака на капитана Алекс Грозданов през центъра направи 4:3 за тима на Бленджини. Серия на сервис при Симеон Николов отвори разлика до 7:4, което накара Жоао Мигел Жозе да прекъсне играта и ритъма на българите. В тези минути Мони Николов падна на земята, след като получи лек удар в лицето при спорна топка, но бързо се изправи. Мощна атака на Александър Николов направи разликата четири точки - 12:8, което предизвика и второто прекъсване за Португалия в частта. Последна ас на по-големия от братята Николови. Симеон Николов заби с една ръка, но главният съдия от Словакия Юрай Мокри отсъди носена топка и точка за съперника. Блокада на Алекс Грозданов направи 15:10. Нова единичен блок на Грозданов донесе точка за 20:15, а след това и Бърдаров направи блокада за 21-вата точка. Грешка на Томас Тешейра от гостите донесе 24-ата точка за България, а нова блокада направи резултата отново 25:18.

Първата точка в третата част бе за тима на Португалия, но България направи бързо обрат. Гостите поведоха с 4:2, но последва изравняване. Тимът на Бленджини взе аванс за 9:8 след атака през центъра на Мартин Атанасов, а последва и блок на Бърдаров. Играта продължи с размяна на точки, а при 14:12 португалците взеха тайм-аут. Разликата стана пет точки след ас от сервис на Мартин Атанасов, а Жоао Жозе отново прекъсна играта за съперника. Атака в мрежата на Португалия направи разликата непреодолима - 20:14, а последва и нов ас на Атанасов. При 21:15 на терена като резерва влезе Аспарух Аспарухов, а веднага след това се появи и Руси Желев да изпълни сервис. Португалия намали до 19:23, а атака на Бърдаров по блока донесе 24-ата точка. Последната точка в мача дойде след блокада на Алекс Грозданов за 25:20.

Отново лидер на българския тим бе Александър Николов със 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и два аса. С 8 точки завърши Денислав Бърдаров. За Португалия най-резултатен бе Андре Перейра с 13 точки.

Тимът на България ще играе утре срещу отбора на Украйна от 19:00 часа, като този двубой има много голямо отношение към класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по два успеха.

БЪЛГАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Треньор: Джанлоренцо Бленджини

ПОРТУГАЛИЯ: Бруно Диаш, Андре Перейра, Лоуренсо Мартинс, Алешандре Ферейра, Келтон Тавареш, Филип Чветичанин - Гонсало Соуса-либеро

Треньор: Жоао Жозе