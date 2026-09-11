Шумахер се произнесе за Никола Цолов

Звездата от близкото минало във Формула 1 и брат на легендата Михаел Шумахер - Ралф Шумахер се изказа ласкаво за българския талант в моторните спортове Никола Цолов. Германецът заяви, че у българина вижда бъдеще във Формула 1, цитира Фокус.

"Ако трябва да погледна младите таланти в Ред Бул днес, мисля, че историята на Цунода вече е разказана. Може би би могъл да се състезава другаде, не знам, но не е като да няма повече млади таланти. Те не се нуждаят от него в Ред Бул, това е ясно. Същото важи и за Лиам Лоусън, който със сигурност е в по-добра позиция тази година.

Любопитно ми е да видя дали Ред Бул наистина ще даде шанс на Цолов, защото това би било още една възможност да се намери някой, който може да направи крачка напред и да даде този допълнителен принос. Не го виждам у Цунода и не го виждам у Лоусън. И затова мисля, че той би се вписал добре до Арвид Линдблад, който работи добре за отбора.“

Никола Цолов е високо ценен от ръководството на Рейсинг Булс, като директорът Алън Пърмейн наскоро го определи като следващия кандидат за място във Формула 1.

В момента 19-годишният българин е лидер в подреждането във Формула 2, а този уикенд му предстои участие на чисто новата писта в Мадрид.