Мюнхен изригна, Комо написа история: Голове и драма заляха Шампионската лига

Едно полувреме Будьо/Глимт вярваше, че може да преживее вечерта в Мюнхен. После Байерн отвори шлюзовете и всичко приключи. Пет безответни гола след почивката превърнаха упоритата норвежка съпротива в тежък разгром с 0:5, а баварците започнаха участието си в Шампионската лига с демонстрация на сила.

В същата вечер Комо превърна своя дебют в приказка с 4:1 срещу РБ Лайпциг, Манчестър Юнайтед прегази Сабах с 4:0, а Ланс измъкна невероятен обрат срещу Славия Прага.

Будьо издържа 45 минути, после започна бурята

През първата част норвежците практически се окопаха пред собствената си врата. Будьо/Глимт отправи само един неточен удар, докато Байерн натискаше, създаваше положения и чакаше пролуката. Джошуа Кимих дори удари греда, но на почивката таблото все още показваше 0:0 и гостите имаха право да мечтаят.

Мечтата издържа точно две минути след подновяването на играта. Джамал Мусиала отвори резултата в 47-ата минута и сякаш отключи вратата, която през цялото първо полувреме беше залостена. От този момент Байерн вече не погледна назад.

Хари Кейн удвои след центриране на Майкъл Олисе и германският шампион усети кръв. Будьо вече не успяваше да излезе от натиска, а всяка следваща атака на домакините изглеждаше като предвестник на нов гол.

Дейвис запали „Алианц Арена“, Олисе довърши норвежците

В 77-ата минута Алфонсо Дейвис направи резултата 3:0 с великолепно изпълнение, а само шест минути по-късно Олисе добави четвърти гол. Французинът обаче още не беше приключил.

В добавеното време той удари отново и оформи крайното 5:0. Два гола и асистенция превърнаха Олисе в една от големите фигури на вечерта, а представянето му му донесе и приза за играч на мача.

За Будьо/Глимт краят беше още по-тежък, след като гостите останаха и с човек по-малко. За Байерн посланието към Европа беше достатъчно ясно - когато този отбор намери ритъма си, 45 минути могат да бъдат напълно достатъчни, за да разкъса съперника.

Комо превърна дебюта си в европейска приказка

Докато в Мюнхен един от колосите на Европа показваше мускули, край езерото Комо се пишеше история. Италианският дебютант разби РБ Лайпциг с 4:1 и превърна първата си вечер в Шампионската лига в незабравим празник.

Мартин Батурина откри в 15-ата минута, Анастасиос Дувикас удвои още преди почивката, а Асан Диао вкара третия гол малко след нея. Андрия Максимович върна едно попадение за германците в 58-ата минута, но надеждата им се оказа кратка. Максимо Пероне сложи точката в края за гръмкото 4:1.

Успехът е още по-впечатляващ за клуб, който само преди няколко години беше далеч от европейския елит. Комо не просто дебютира - Комо нахлу в Шампионската лига с четири гола и самочувствие.

„Олд Трафорд“ получи това, което чакаше

Манчестър Юнайтед също не остави място за сензация. Сабах от Азербайджан се държа смело в началото, но класата на английския тим постепенно натежа и вечерта приключи с категорично 4:0.

Матеус Куня, Бруно Фернандеш и Бенямин Шешко се разписаха още преди почивката, а Лисандро Мартинес добави четвъртия гол през втората част. За Юнайтед това беше повече от нормална победа - това беше мощно завръщане на европейската сцена след отсъствие от Шампионската лига.

Славия видя победата и я изпусна в последния миг

Най-жестокият сценарий на вечерта беше запазен за Прага. Славия игра цяло второ полувреме с човек по-малко, но въпреки това стигна до аванс от 2:1 след втори гол на Даниел Щурм в 88-ата минута.

Трибуните вече усещаха победата. Точно тогава всичко се срина.

Флориан Товен изравни, а Рубен Агилар довърши пълния обрат за Ланс. От 2:1 и мечта за героична победа Славия се озова при 2:3 и остана с празни ръце. Резултатът беше потвърден и в общия обзор на вечерта.

Така последната вечер от първия кръг даде всичко, което Шампионската лига обещава - безмилостен Байерн, исторически дебют на Комо, категоричен Манчестър Юнайтед и сърцераздирателен обрат в Прага. А най-силният сигнал дойде от Мюнхен: баварците може и да бяха тихи 45 минути, но когато се събудиха, Европа ги чу.