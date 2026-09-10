Челси възкръсна от 0:2 и разби Лийдс в деветголова бъркотия

Челси сътвори един от най-бурните обрати в английския футбол този сезон и победи Лийдс с 6:3 в третия кръг на Купата на Лигата. Лондончани изоставаха с два гола непосредствено след почивката и изглеждаха притиснати до стената, но отговорът им беше унищожителен - шест попадения в рамките на едно полувреме и място в следващия кръг. Коул Палмър даде искрата с два бързи гола, а Педро Нето, Валентин Барко и Дани Уелбек превърнаха обрата в истински разгром.

Лийдс хвърли първата бомба

Гостите започнаха без никакъв страх на „Стамфорд Бридж“ и поведоха в 23-ата минута. Тарик Мухаремович се извиси след корнер и с глава прати топката в мрежата на Челси. Домакините имаха девет промени в стартовия състав и липсата на обичаен ритъм си личеше, а Лийдс използва колебанията им максимално добре.

След почивката положението за Челси стана още по-тежко. В 48-ата минута Брендън Арънсън завърши добре организирана атака и направи 0:2, което вече миришеше на голяма сензация. Лийдс беше само на едно полувреме от изхвърлянето на един от фаворитите, а домакинските трибуни започваха да усещат опасността.

Четири смени и мачът избухна

Треньорът на Челси Шаби Алонсо беше реагирал още на почивката с четири промени. На терена се появиха Коул Палмър, Морган Роджърс, Педро Нето и Рийс Джеймс, а решението му даде резултат почти веднага след втория гол на Лийдс.

В 53-ата минута Палмър реализира дузпа и върна надеждата на домакините. Само две минути по-късно той отново порази вратата на Лийдс, този път с прекрасно изпълнение от дистанция, и за броени секунди 0:2 се превърна в 2:2. „Стамфорд Бридж“ избухна, а гостите така и не успяха да си върнат контрола върху мача.

От 0:2 до 4:2 само за минути

В 60-ата минута Педро Нето завърши нова силна атака и за първи път изведе Челси напред. Само пет минути след него Дани Уелбек направи 4:2, след като преодоля двама защитници и прати топката между краката на вратаря Михаел Цетерер. Така само 17 минути след второто попадение на Лийдс резултатът вече беше напълно обърнат.

Голямата фигура зад атакуващия вихър освен Палмър беше Морган Роджърс. Той участва в четири от шестте попадения на Челси и постоянно разкъсваше защитата на гостите, превръщайки второто полувреме в кошмар за Лийдс.

Лийдс върна интригата, но само за пет минути

Гостите все пак отказаха да се предадат. В 75-ата минута влезлият като резерва Доминик Калвърт-Люин намали на 4:3 и за момент върна напрежението на „Стамфорд Бридж“. Лийдс отново повярва, че може да стигне поне до изравняване, но Челси този път реагира незабавно.

Пет минути по-късно Валентин Барко отбеляза първия си гол за лондонския клуб и направи 5:3. В добавеното време Дани Уелбек сложи окончателната точка с второто си попадение за вечерта и оформи крайното 6:3. Така Челси вкара шест пъти само след почивката и превърна почти сигурното отпадане в една от най-впечатляващите победи в турнира.

Груев пропусна лудата вечер

Лийдс беше без българския национал Илия Груев, който не попадна в групата за мача. Отсъствието му лиши гостите от един от важните им хора в средата на терена в вечер, в която именно контролът в тази зона изчезна напълно след почивката.

Челси продължава към четвъртия кръг на Купата на Лигата след мач, който трудно може да бъде забравен - два гола пасив, шест попадения след паузата и пълен обрат пред собствената публика. Лийдс беше близо до сензацията, но след появата на Палмър и останалите резерви „сините“ просто пометоха всичко по пътя си.