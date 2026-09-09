Спорт

Валери Божинов със сензационна новина за Вечното дерби

Тя е свързана с треньора в оставка на ЦСКА

Валери Божинов със сензационна новина за Вечното дерби
09 сеп 26 | 17:47
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Влади Кирилов

Бившият национал Валери Божинов сподели, че има информация, че Христо Янев ще остане начело на ЦСКА, ако “червените” спечелят Суперкупата.

Нападателят говори пред Sportal.bg пред двубоя между "сините" и "армейците"

“Аз мисля, че ако развоят е позитивен за ЦСКА, Христо Янев няма да си тръгне. Ще остане.

„За мен това е някакъв сценарий, имам такава информация. Ще му се даде шанс. Мисля, че е добър сценарий от господин Вангелов. Добър актьор е. Дали това ще се случи, не знам”, каза Божинов пред Sportal.bg.

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Автор Влади Кирилов

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