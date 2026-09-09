Валери Божинов със сензационна новина за Вечното дерби

Бившият национал Валери Божинов сподели, че има информация, че Христо Янев ще остане начело на ЦСКА, ако “червените” спечелят Суперкупата.

Нападателят говори пред Sportal.bg пред двубоя между "сините" и "армейците"

“Аз мисля, че ако развоят е позитивен за ЦСКА, Христо Янев няма да си тръгне. Ще остане.

„За мен това е някакъв сценарий, имам такава информация. Ще му се даде шанс. Мисля, че е добър сценарий от господин Вангелов. Добър актьор е. Дали това ще се случи, не знам”, каза Божинов пред Sportal.bg.