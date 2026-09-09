ЦСКА и Левски вдигнаха звезди преди битката довечера

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния финал за Суперкупата на България срещу Левски. Двубоят започва в 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Срещата ще бъде последна начело на „армейците“ за настоящия треньорски състав, воден от Христо Янев.

В групата на ЦСКА попаднаха и най-новите попълнения Бари Котър и Диниш Алмейда. Сред избраниците за сблъсъка с Левски са още Мохамед Брахими и Жоел Цварц.

Последното попълнение на Левски - Петко Христов, намери място в групата на "сините" за двубоя за Суперкупата на България срещу ЦСКА.

Христов има само две тренировки с тима на Хулио Веласкес, но той е водил подготовка и е играл в предсезонните мачове на доскорошния си тим Специя, като очевидно медицинските прегледи са показали, че е в добро кондиционно състояние. Не е изключено българският национал да получи и игрови минути в края на мача от испанския треньор, който обича да въвежда новите футболисти постепенно в системата си на игра.

В групата за мача е и халфът Мехди Мубарик, който доскоро се възстановяваше от контузия, но явно е готов да помогне известно време на тима в срещата за трофея.