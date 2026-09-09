Голяма промяна с новия стадион на Левски

Новият стадион „Георги Аспарухов“ може да се окаже значително по-голям от първоначално обявеното. Вместо предвидените през април 24 718 места (23 032 за европейските турнири), на „Герена“ вече се обсъжда капацитет между 28 000 и 33 000 седящи места. При концерти и мащабни събития съоръжението ще може да приема до 40 000 души.

Увеличението отговаря на дългогодишните желания на „синята“ общност за дом с около 30 000 места. Новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев е одобрил идеята, въпреки че тя ще оскъпи съоръжението. Първоначалната прогнозна стойност на проекта беше 120 млн. евро, като Бостанджиев вече увери, заграждайки финансирането без теглене на кредити.

Промяната е част от цялостната стратегия на новото ръководство за пълна модернизация на Левски. Плановете включват не само нов стадион, но и изграждане на най-модерната база за детско-юношеската школа у нас. Крайното решение за точния брой седалки се очаква да бъде обявено официално от клуба в най-скоро време.