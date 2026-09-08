Реал Мадрид тръгна с успех в Шампионска лига

Реал Мадрид победи Интер с 2:1 в изключително динамичен мач от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига, игран на стадион „Сантяго Бернабеу“.

И двата отбора създадоха множество голови положения, но в крайна сметка „кралете“ ликуваха и записаха пета поредна победа над „нерадзурите“ в най-престижния европейски клубен турнир.

В следващия кръг за Реал предстои нов италиански съперник, като този път мадридчани ще гостуват на Рома. Интер пък приема Брюж. Срещите са насрочени съответно за 14 и 13 октомври.