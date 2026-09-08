Carlsberg вдига градуса преди Евроволей 2026 с билети и специални плакати за феновете

Броени часове остават до старта на едно от най-очакваните спортни събития у нас - CEV EuroVolley 2026 Men, а феновете на българския национален отбор ще получат още един начин да бъдат близо до голямата волейболна емоция. Carlsberg, национален партньор на първенството за България, започва серия от инициативи с билети за мачове и специално създадени фен плакати, които трябва да направят атмосферата по трибуните още по-силна.

Първата игра вече е активна в Инстаграм профила на Carlsberg България и дава възможност на почитателите на волейбола да спечелят билети за двубоя България - Португалия на 11 септември. От марката обещават, че това няма да е единствената изненада и че инициативите ще продължат и за следващите срещи на националния ни отбор.

Освен достъп до залата, привържениците ще могат да получат и специално подготвени плакати, с които да покажат подкрепата си към българските волейболисти. Те ще бъдат достъпни до края на първенството на best-cheers.carlsberg.bg и са част от идеята феновете да бъдат видима и шумна част от всяка среща.

Партньорството е част от стремежа на Carlsberg да свързва марката с големите спортни моменти и с преживяването на публиката около тях. Фокусът е върху атмосферата в залата, общата емоция и чувството, че подкрепата от трибуните може да се превърне в допълнителна енергия за отбора.

Българският национален тим ще разчита на хиляди привърженици по време на CEV EuroVolley 2026 Men, а инициативите около шампионата целят още повече хора да станат част от събитието. Carlsberg кани феновете да подкрепят любимите си състезатели, да се включат в игрите и да покажат, че когато трибуните и отборът действат като едно цяло, всяка точка тежи повече.