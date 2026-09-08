От ЦСКА с първи думи за оставката на Янев

От ЦСКА потвърдиха треньорската рокада. Христо Янев подаде оставка и ще води за последно 31-кратния шампион за Суперкупата срещу Левски в сряда.

"Христо Янев подаде оставка като старши треньор на представителния тим на ЦСКА. Последният му двубой начело на тима ще е утрешния финал за Суперкупата на България срещу Левски.

ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон.

Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА", обявиха от клуба.