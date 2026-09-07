Пети път "Оставка" не може да събори Христо Янев

Интервюто на Христо Янев, непосредствено след равенството на ЦСКА със Спартак Варна, бе съпроводено от солидни викове „оставка“ по негов адрес от гостуващата публика.

Това е пети мач през сезона, в който фенове призовават треньора на ЦСКА да напусне поста си. Историята познава доста малко подобни случаи, като много по-често това решение се взима още след първия или втория случай на подобни скандирания.

Призиви за оставка имаше още в първия кръг – при равенството 0:0 със Славия, както и в мачовете на „Васил Левски“ с Ботев Пд, ОФИК Крит и Черно море, припомня „Тема спорт“. Интересно е, че ЦСКА не спечели и втория си шампионатен мач далеч от националния стадион през кампанията.

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