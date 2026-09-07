ЦСКА 1948 обяви раздяла с Александър Александров

ЦСКА 1948 официално се раздели със старши треньора Александър Александров. Решението идва дни след загубата от „Левски“ с 0:1 в осмия кръг на Първа лига.

От клуба обявиха раздялата на официалния си сайт и благодариха на наставника за работата му начело на отбора.

„Благодарим ти, Алвеш, че беше част от нашето футболно семейство! Признателни сме за твоята всеотдайна работа, професионализъм и положените усилия през времето, прекарано начело на тима. Пожелаваме ти много успехи в бъдещите професионални предизвикателства!“, написаха от ЦСКА 1948.

Въпреки поражението от „Левски“ тимът се представя стабилно от началото на сезона. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с пет победи, едно равенство и две загуби.

Сега ръководството на клуба предстои да определи новия треньор, който ще поеме отбора.