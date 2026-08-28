Брентфорд привлече бранител от Уест Хам за 35 милиона паунда

Брентфорд официално обяви привличането на левия защитник Ел Хаджи Малик Диуф от Уест Хам. 21-годишният сенегалски национал преминава от източен в западен Лондон в сделка на стойност 35 милиона паунда, която включва и възможни бонуси в размер на още 5 милиона. Диуф се съгласи да подпише договор за пет години, като клубът има опция за допълнителна година. Миналия сезон играчът се отчете с пет асистенции в 32 мача във Висшата лига. Диуф е роден в Дакар, Сенегал, и започва кариерата си в Galaxy Football Academy, преди да премине в Académie Mawade Wade. На 18-годишна възраст се преселва в Европа, подписвайки с норвежкия Тромсьо през февруари 2023 г. след успешен пробен период. През дебютния си сезон изиграва 21 мача във всички турнири и вкарва три гола, помагайки на клуба да завърши трети в норвежката Eliteserien. Добрите му изяви му осигуряват трансфер в Славия Прага през януари 2024 г., като отбелязва още на дебюта си в първенството срещу Карвина, месец по-късно. През сезон 2024/25 се утвърждава като ключов играч, вкарвайки седем гола и раздавайки три асистенции в 27 мача от първенството - Славия печели титлата в Чехия с аванс от 16 точки. Защитникът се присъединява към Уест Хам през юли 2025 г, като дебютира във Висшата лига срещу Съндерланд месец по-късно и бързо се превръща в титуляр от лявата защитна фланга. На международно ниво Диуф дебютира за първия отбор на Сенегал в мач от квалификациите за Купата на африканските нации срещу Бурунди през септември 2024 г. Изиграва пълните 90 минути, когато Сенегал става първата африканска нация, победила Англия през юни 2025 г. Взима участие и в турнира АФКОН през 2025 г., както и на Световното първенство през 2026 г.