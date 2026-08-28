Дойде голямата новина за новия стадион на ЦСКА

ЦСКА е пред завръщане на новия стадион „Българска армия“, пише „Тема Спорт“. Това трябва да се случи в средата на октомври, като първият официален мач в новия дом на червените ще е от евротурнирите, по точно от Лигата на конференциите. Очаква се това да стане между 15 и 22 октомври, в зависимост от жребия.

Първото домакинство от шампионата се очаква да бъде на 25 или 26 октомври (неделя или понеделник). То ще е от 12-ия кръг, в който по програма червените приемат Лудогорец. В уикенда на 17-18 октомври (събота-неделя) е планиран според календара на БФС първият кръг от надпреварата за Купата на България, която армейците имат да защитават от миналия сезон. По наредба на тази фаза елитните тимове гостуват на нискоразредните – Втора, Трета лига или Областни групи.

На съоръжението все още има дребни довършителни дейности, както и бюрократични спънки. Тепърва предстои получаването на акт 16 и лиценз от БФС и УЕФА за провеждането на мачове от вътрешното първенство, купата и евротурнирите. Най-вече за пред евроцентралата има и по-сложна процедура. Трябва първо да се изиграе тестов мач на юношески формации пред определена бройка фенове, около 1000, за да може да се изпробват изходите при евакуация. Въпросната среща трябва да бъде и заснета, за да се види работата на телевизията на терен и ВАР системата. Тогава вече съоръжението ще може да отговаря на категория 4 на УЕФА. Всичко това изисква своето технологично време за подготовка и организация и затова от ЦСКА са преценили, че най-добрият вариант е стадионът да се открие с първия мач от евротурнирите през октомври.