Янев след тежката вечер: ЦСКА има да учи много в Европа

„Имаме да учим много от мачовете в Европа.“ Христо Янев призна болезнено слабостите на ЦСКА след края на европейската вечер и настоя, че отборът трябва да превърне пораженията в урок. Според него в Европа всяка дребна грешка се наказва безмилостно, а „червените“ все още трябва да се научат да бъдат по-концентрирани, по-сигурни и по-зрели в решаващите моменти. „Не трябва да навеждаме глава, а да си извадим поуки“, заяви треньорът.

Янев върна лентата към двата мача и призна, че още в първата среща ЦСКА е допуснал голове по наивен начин. В реванша тимът е имал план как да изненада ОФИ Крит, но не е успял достатъчно добре да задържи топката и да балансира притежанието. „Днес съперникът беше по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Превъзхождаха ни в това, което правиха на терена“, каза наставникът.

Той не скри и най-тежкия урок. „Ясно е, че в Европа хората са безкомпромисни. Трябва да бъдем по-концентрирани в определени ситуации“, заяви Янев. По думите му участието в европейските турнири трябва да бъде използвано максимално, защото именно такива мачове показват как трябва да изглежда ЦСКА на по-високо ниво. „Никой не е казал, че ние ще побеждаваме във всеки мач и ще минаваме безпроблемно през всеки отбор. За нас това са безценни уроци“, добави той.

Янев подчерта, че няма намерение да отстъпва от отговорността си. „Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докогато съм треньор на ЦСКА“, каза той.

Подкрепа за наставника дойде веднага и от спортния директор Валентин Илиев. На директния въпрос дали ръководството стои зад Христо Янев, отговорът му беше категоричен: „Със сигурност ръководството стои зад него.“ Илиев отхвърли и слуховете, че се намесва в тактиката на отбора, като ги нарече „абсолютни спекулации, които не отговарят на истината“.

Спортният директор призна, че ОФИ е бил по-добрият отбор в двата двубоя, но отказа да превръща отпадането в катастрофа. „Не мисля, че трябва да бъдем прекалено крайни. Просто трябва да продължаваме да работим. Мисля, че имаме добър отбор“, заяви Илиев. Той потвърди, че са възможни нови попълнения, но подчерта, че ЦСКА няма да взима футболисти на всяка цена и всеки нов трябва да отговаря на профила и изискванията на Янев.

Самият реванш срещу ОФИ Крит завърши 0:2 и сложи край на участието на ЦСКА в Лига Европа. Оттук нататък „червените“ трябва бързо да обърнат страницата. „По най-бързия начин трябва да забравим мача днес и да се възстановим за предстоящата в неделя среща с Черно море“, заяви Янев.