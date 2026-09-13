Янев след тежката вечер: ЦСКА има да учи много в Европа
Треньорът призна грешките, но отсече, че няма да навежда глава и ще работи до последната секунда за отбора
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Треньорът призна грешките, но отсече, че няма да навежда глава и ще работи до последната секунда за отбора
Говори отделно и за дисциплината
За тях той е предател, след като е бил в 1948
21-годишният футболист подписа договора си с "армейците“
След смяна на наставникът Николай Панайотов
След месец ще съм на терена, закани се капитанът на ЦСКА Валентин Илиев, след като претърпя втора за сезона операция днес. Интервенцията беше извърше...
София. Kaпитанът на ЦСКА Валентин Илиев говори на дълго на летище София, след като се върна в България, за да доизлекува травмите в коляното, заради к...
София. Капитанът на ЦСКА Валентин Илиев се нуждае oт операция на глезена на десния крак. Интервенцията ще се извърши в близките дни, съобщи БГНЕС. За...
Нови престрелки по оста футболисти-шефове заваляха в ЦСКА след контролата с Марек (2:1). Този път капитанът на "армейците" Вальо Илиев си отвори устат...
София. Капитанът на ЦСКА Валентин Илиев претърпя успешна операция на коляното, съобщава официалният сайт на "червените". По първоначални прогнози, защ...
София. Капитанът на ЦСКА Валентин Илиев поднови договора си с "червените" за още една година, съобщава официалната страница на клуба. В новия контрак...
"АЕЦ "Козлодуй - нови мощности" е с нов изпълнителен директор. С решение на борда на директорите на Първа атомна на поста е назначен Валентин Илиев....
Шефовете зоват за пълен стадион и без ексцесии
Валентин Илиев е бил на разговори с Христо Стоичков в Етрополе, съобщи "Блиц". Камата явно продължава да бъде оптимист за бъдещето на ЦСКА и стяга сел...