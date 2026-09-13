Всичко за Валентин Илиев

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Вальо Илиев легна под ножа

Вальо Илиев легна под ножа

София. Капитанът на ЦСКА Валентин Илиев претърпя успешна операция на коляното, съобщава официалният сайт на "червените". По първоначални прогнози, защ...

15 май | 8:12
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