Вальо Илиев с трогателни думи за сина си в ЦСКА

Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира успеха над Карабах след дузпи, който прати ЦСКА в III квалификационен кръг на Лига Европа.

При първата му медийна изява на поста на много фенове им направи впечатление, че използва думи като "клуба, отбора, тук", но не и ЦСКА. Вальо отрече да е пропуснал да каже името на отбора целенасочено.

"Колектив и дисциплина. Това винаги е било в основата на ЦСКА. Играта на отбора - има старши треньор, който ще я коментира. Мога само да поздравя отбора и щаба за всичко, което направиха като подготовка за мача", започна Илиев.

"Не само този двубой днес, гостуването ни също беше на ниво. Трябва да го превърнем в постоянство и в мачовете в българското първенство. Постоянството и дисциплината липсват ли, идват колебливи резултати", продължи бившият централен защитник на "армейците".

"Аз съм дошъл в ЦСКА да бъда максимално полезен, не само за треньора, а за целия клуб. Благодарен съм, че имам тази възможност. Аз работя в ЦСКА и по никакъв начин, когато съм използвал думата "клуба", не съм имал предвид някой друг. Много по-важно е с какво аз мога да бъда полезен и да допринеса".

"Даже не мога да намеря думи да го опиша. От една страна, аз съм негов ръководител, но съм и негов баща. Трудно е. Аз се гордея с него, вярвам много в него. Знам че няма да подведе себе си, съотборниците си и клуба ЦСКА, както и мен", отговори Илиев на въпрос как се е почувствал, когато синът му Теодор Иванов отиде да изпълнява дузпа.