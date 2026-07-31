Италия е в траур! Отиде си голяма футболна легенда

Милан и целият футболен свят потънаха в траур. На 66-годишна възраст почина Франко Барези - великият капитан, който превърна фланелката с номер 6 в символ на вярност, чест и футболно съвършенство. Легендата на „росонерите“ си отиде след продължителна битка със заболяване, оставяйки след себе си история, която няма да бъде измервана само с купите, победите и рекордите.

Милан се прости със своя вечен капитан

„Росонерите“ първи изпратиха Франко Барези с думи, които показаха колко огромна е загубата. „Милан е в траур. Неговият пример завинаги ще бъде, подобно на фланелката му с номер 6, неразделна и фундаментална част от ДНК-то на клуба. Съболезнованията ни са към цялото семейство на Франко Барези и към всеки фен на „росонерите“, който преживява този тежък момент“, написаха от клуба.

За Милан Барези не беше просто бивш футболист, капитан или ръководител. Той беше живата памет на клуба, човекът, който остана, когато отборът падаше, и го поведе, когато отново започна да покорява Италия и Европа.

След операция на белодробен възел през 2025 г. Барези се завърна на „Сан Сиро“. Той беше и сред последните факлоносци, носили олимпийския огън по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026. Появата му тогава беше приета като победа на волята. Днес тя остава един от последните ярки спомени за капитана пред публиката, която го обичаше безусловно.

Детето, което Милан избра

Животът поставя Барези пред жестоки изпитания още в ранните му години. Той остава без родители едва на 14-годишна възраст и трябва да порасне далеч по-бързо от връстниците си.

Като дете симпатизира на Интер, но именно този клуб го отхвърля. Причината е, че младият Франко е смятан за прекалено слаб физически и неподходящ за големия футбол.

Милан обаче вижда онова, което другите пропускат - изключителен усет към играта, интелект, характер и способност да предвижда случващото се на терена секунди преди всички останали. Така започва една от най-красивите любовни истории във футбола.

Барези дебютира за първия отбор през 1978 г. Само няколко години по-късно, едва на 22, вече носи капитанската лента. Не защото говори най-силно. Не защото търси светлината на прожекторите. А защото всички го следват.

Остана, когато Милан падна

Пътят на Барези не е поредица само от победи и трофеи. Той преживява и двете изпадания на Милан, но отказва да напусне клуба, въпреки предложенията от най-големите европейски отбори.

В години, когато мнозина биха потърсили по-лесен път, капитанът остава. Той остава до Милан в Серия „Б“. Остава до феновете. Остава до фланелката, която вече е превърнал в своя втора кожа. Тази вярност го прави много повече от голям защитник. Тя го превръща в морален символ на клуба.

Когато Силвио Берлускони поема Милан, а Ариго Саки започва своята футболна революция, Барези се превръща в сърцето на един от най-великите отбори в историята.

Около него блестят Марко ван Бастен, Рууд Гулит, Франк Рийкард, Паоло Малдини и други легенди. Но именно Барези е човекът, който управлява защитата, вдига линията, задава ритъма и носи капитанската лента. Под негово ръководство Милан отново покорява Италия и Европа.

719 мача и живот в червено-черно

Франко Барези изигра 719 мача за Милан. С клуба спечели шест титли на Италия и три пъти триумфира в турнира за Купата на европейските шампиони и Шампионската лига.

За националния отбор на Италия записа 81 срещи. През 1982 г. стана световен шампион, макар по време на турнира да не получи шанс за изява.

По-късно обаче се превърна в лидер и на „скуадра адзура“. Носеше същото спокойствие, същата елегантност и същата безмилостна точност, които показваше всяка седмица с Милан.

Барези не беше висок, нито физически внушителен според стандартите за централен защитник. Но четеше играта като малцина преди и след него.

Той рядко закъсняваше. Не защото беше по-бърз от всички, а защото вече знаеше къде ще бъде топката.

Дузпата, която разплака света

През 1994 г. Барези преживява един от най-болезнените мигове във великата си кариера.

Капитанът се контузва тежко още в началото на световното първенство в САЩ и се подлага на операция. Малцина вярват, че ще успее да се завърне до края на турнира.

Барези обаче отново прави невъзможното.

Само 25 дни след операцията той излиза като титуляр във финала срещу Бразилия и изиграва изключителен мач. След 120 минути без гол световната титла трябва да бъде решена с дузпи. Капитанът изпълнява първия удар за Италия и стреля над вратата.

След края сълзите му се превръщат в един от най-силните образи в историята на футбола. Не сълзи на слабост, а на човек, който е дал всичко и въпреки това е останал на крачка от мечтата.

Номер 6 остана само негов

Франко Барези сложи край на кариерата си през 1997 г. Милан направи жест, който дотогава беше почти немислим в италианския футбол - извади от употреба фланелката с номер 6.

От този момент тя вече не принадлежеше на състава. Тя принадлежеше единствено на Дон Франко.

След края на футболната си кариера Барези продължи да служи на Милан в различни роли. За кратко работи във Фулъм, но истинският му дом винаги остана „Сан Сиро“.

Там го посрещаха като капитан дори десетилетия след последния му мач. Там феновете ставаха на крака само при появата му. Там номер 6 продължаваше да се вижда по знамена, шалове и трибуни, въпреки че никой повече не го носеше на терена.