Христо Янев с важно решение за битката довечера

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния реванш срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят започва в 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Сред избраниците се завръща Джеймс Ето'о, който пропусна първата среща в Баку преди седмица. Извън състава за мача остава едно от новите попълнения на „червените“ – Тамиму Уору.

В групата попаднаха и младите Алекс Тунчев, който е защитник, както и крилото Васил Каймаканов. Сега старши треньорът на "армейците" Христо Янев върна в състава и Джеймс Ето'о. И докато двамата млади таланти бяха в групата и в понеделник при успеха с 3:2 над Ботев (Пловдив), то Ето`о пак беше извън състава.

Групата на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас.