Волейболното приключение на Мони Николов в Италия започна с обещание

Симеон Николов беше представен като истинска звезда пред феновете на новия си клуб Кучине Лубе Чивитанова. Българският национал подписа тригодишен договор с двукратния пореден вицешампион на Италия и ще играе редом до по-големия си брат Александър Николов. Мони беше посрещнат от множество привърженици и даде ясно обещание - пристига, за да се развива и да печели трофеи.

Посрещане като за голяма звезда

Представянето се състоя в шале „Артуро Маре“ на крайбрежната алея в Чивитанова. Достъпът беше свободен, но заради огромния интерес феновете трябваше предварително да резервират местата си.

На събитието присъстваха цялото клубно ръководство, треньорът Джампаоло Мадеи и представители на фенклуба Lube nel Cuore.

Президентът Симона Силеони подчерта, че трансферът не е моментно решение, а част от дългосрочната стратегия на Лубе. Тя припомни сътрудничеството с Левски, благодарение на което Симеон Николов е бил на стаж в италианския клуб още през 2022 година.

„Днес той идва като утвърдено име, но и за да продължи развитието си“, заяви Силеони. По думите ѝ Мони е сред най-желаните млади волейболисти в света и важна част от изграждането на млад и силен отбор.

Нямам търпение да започнем битката

Николов впечатли привържениците още с първите си думи, като говори почти изцяло на италиански език.

„Огромна чест е да бъда тук. Щастлив съм да играя за отбор с толкова богата история. Нямам търпение да облека екипа на Чивитанова и да започнем да се борим за трофеи“, заяви разпределителят.

Той призна, че брат му Александър е разказвал само хубави неща за клуба, града и публиката.

„Идвал съм тук два-три пъти и знам каква атмосфера ме очаква“, добави Мони.

Спортният директор Марко Подрашчанин определи българина като ключова фигура в новия проект на клуба.

„Даваме голяма отговорност на състезател, който е едва на 19 години, но вярваме, че има необходимите качества и зрялост, за да се превърне в емблематична фигура“, заяви той.

Без прибързване, но с големи очаквания

Симеон Николов посочи точността на пасовете и постоянната концентрация като елементите, върху които трябва да работи най-много.

„Направя ли крачка напред в точността, ще се подобря значително. Другото е концентрацията, защото е много трудно да останеш съсредоточен през целия мач. Вярвам, че треньорският щаб ще ми помогне“, каза той.

Треньорът Джампаоло Мадеи определи Николов като нетипичен състезател, който носи зрелище и дава допълнителни тактически възможности заради силата си в атака.

Наставникът обаче подчерта, че Лубе няма да пришпорва младия българин. Той ще получи необходимото време, за да се адаптира към отбора, италианското първенство и новата система на игра.

Мони ще носи обичайния си номер 1. До него ще бъде Александър Николов, който подписа нов договор с клуба до 2029 година. Така двама от най-ярките български волейболни таланти ще защитават заедно цветовете на един от най-големите клубове в Европа.