В Румъния спретнаха подъл номер на Левски

Привържениците на Университатя Крайова опитаха да стресират играчите на Левски преди реванша от втория предварителен кръг на Шампионска лига.

Тази нощ фенове на румънците, точно в 4:00 часа, организираха сериозна заря пред хотел “Престиж”, където са отседнали футболистите на Хулио Веласкес.

Зарята е прадължила няколко минути. По-голяма част от играчите на “сините” въобще не са разбрали за номера на домакинските тифози.

“Сините” имат преднина от един гол след успеха с 1:0 в София. Срещата тази вечер е от изключително значение за Левски, тъй като краен успех ще им гарантира европейски двубои до края на 2026 г.