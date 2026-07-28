Левски излиза в решителен мач за милиони

Левски излиза в един от най-важните си мачове за годината утре - реваншът от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. При отстраняване на Университатя Крайова, „сините“ ще достигнат до третия кръг най-комерсиалния турнир, а това ще им осигури минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

В най-лошия случай това ще донесе на Левски почти 4,5 милиона евро. Тези пари напълно ще покрият похарченото дотук за играчи през лятото. А все пак това е най-малката сума, която може да влезе в клубната каса при отстраняване на румънския шампион. При победа Левски ще срещне победителя от Омония Никозия и Кайрат Алмати, а при загуба - загубилия от двойката Сабах и КуПС.

Гарантираните 4 445 000 млн. евро от УЕФА могат да бъдат допълнени и от други приходи: билети, тв права, бонуси за победи и равенства, както и за крайно класиране в групата., а това означава още няколко милиона, пише „Мач Телеграф“.