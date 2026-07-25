Левски се похвали със сериозен рекорд

Шампионът на България Левски се похвали, че клубът е постигнал невероятен рекорд с продажбата на абонаментни карти. Вече 12 500 сини привърженици са се сдобили с такива.

Да, правилно прочетохте – 12 500 сини сърца вече имат своето запазено място в нашия дом! Това е невероятен рекорд и постижение, което нарежда левскарите до привържениците на най-големите европейски клубове. Защото Левски е европейски не само на терена, но и на трибуните!

След временната преустановена продажба, абонаментните карти отново са налични и всеки, който желае, може да осигури своето място на стадион „Георги Аспарухов“.