Новият в Левски стана най-скъп в историята

Новото попълнение на Левски е най-скъпото в историята на клуба, ако трябва да се доверим на неофициалните информации около сделката.

Става въпрос за бразилското крило Рейналдо, който вчера официално подписа тригодишен договор със "сините".

Бразилецът идва от елитния португалски Санта Клара, макар през последния сезон да игра под наем във втородивизионния Шавеш.

Според появилите се информации в португалските медии, а и по думите на агентите на играча, сделката е на стойност 1,5 милиона евро.

Нещо, което нито Левски, нито Санта Клара са обявили официално, но пък го твърдят агентите му, които също са страна по сделката.

Ако тази информация е вярна, то Рейналдо е най-скъпият входящ трансфер в историята на Левски.

До момента най-скъпият входящ трансфер в клуба по официални данни бе този на Георги Чиликов от Нафтекс, който идва през 2001-а за сумата от 1,3 милиона евро.

През същата кампания "сините" плащат сериозни пари и за бразилеца Рожерио Гаучо от Сантош, който е на стойност 1 милиона евро.

Дълги години по обясними причини "сините" не се изхвърляха със сериозни суми за входящи трансфери, а играчите пристигаха предимно като свободни агенти или срещу символични суми.

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