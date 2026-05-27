Нова драма. Ботев Пд поднови войната с Левски

Драмата между Ботев Плодвив и шампиона Левски за Армстронг Око-Флекс не е приключила.
През зимата 27-кратният първенец на България плати откупната клауза на крилото в размер на 300 000 евро и го привлече.
От "Колежа" имаха сериозни претенции за сделката и твърдяха, че такава клауза в договора на Око-Флекс не фигурира.
От Ботев се обърнаха към ФИФА и скоро очакват решение по въпроса.
"Все още чакаме решение от ФИФА за Око-Флекс. Мисля, че ще има някаква компенсация като сума. За мен е важно, че Ботев защитава собствените си интереси", каза босът на Ботев Пловдив Илиян Филипов.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com