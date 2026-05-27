Наш футболен гранд е с нов треньор

Станислав Генчев започва втори престой начело на Ботев Пловдив. Специалистът бе официално представен пред медиите от благодетеля на клуба Илиян Филипов.

В щаба на новия старши треньор ще има познати имена. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба и ще е част от екипа на Генчев. Заедно с тях в Пловдив ще работят още Живко Миланов и Йордан Господинов, които също ще бъдат помощници.

През 2023 година Генчев се задържа на поста съвсем за кратко след поредица от незадоволителни резултати. В своята треньорска кариера до момента наставникът е водил още тимовете на Етър, Лудогорец, Локомотив и Левски.

