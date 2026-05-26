Нашата река се превръща в европейската силициева долина

Река Дунав, която исторически свързва десет държави и над 80 милиона души население, е на прага на безпрецедентна дигитална революция. Само в рамките на следващите две години синята магистрала има реалния потенциал да се превърне в официален европейски коридор на изкуствения интелект. За България този грандиозен технологичен скок отваря златна възможност не просто да излезе от икономическата периферия, но и да инициира изграждането на мощни нови енергийни мощности на своя територия.

Тази стратегическа визия бе в центъра на горещи дискусии по време на мащабен форум в Русенския университет. В рамките на тазгодишното председателство на страната ни на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, събитието събра на една маса евродепутати, академичната общност, държавни институции и водещи представители на бизнеса, предава БНТ.

Реката на изкуствения интелект

Поречието на Дунав в момента крие един от най-големите парадокси на Стария континент – реката буквално свързва едни от най-богатите с най-бедните региони в Европа. За да се преодолее натрупаната с десетилетия социално-икономическа бездна, участниците във форума бяха категорични: Дунав трябва спешно да се развие като дигитален коридор за супертехнологии от последно поколение.

Ключът към този проект се крие в природните дадености на самата река, които са безценни за технологичните гиганти. „Развитието на изкуствения интелект в Европа изисква създаването на центрове за данни, заедно с така наречените фабрики за изкуствения интелект, което е свързано пък с необходимостта от повече енергия. Дунав обаче дава уникални възможности за охлаждане на сървърите на тези мегацентрове за данни“, заяви Кристиан Вигенин, евродепутат от групата на „Прогресивния алианс на социалистите и демократите“ в ЕП.

Битката за енергийния престол: България няма да бъде просто транзитна зона

Мащабният дигитален коридор обаче е немислим без сигурна и евтина енергия – сфера, в която България трябва да изиграе картите си изключително агресивно. По време на форума евродепутатът Цветелина Пенкова коментира геополитическите опити за общоевропейски доставки на газ, както и стратегическото увеличение на капацитета на Вертикалния газов коридор, който идва от Гърция през България към вътрешността на континента.

Пенкова изпрати ясен и остър сигнал към родните политици относно ролята на страната ни в новата енергийна карта. „Това е един от каналите, които трябва да се използват, но България тук трябва твърдо да отстоява своето място като стратегическа, важна и ключова точка. Не бива за пореден път да позволяваме да бъдем използвани единствено заради географската си позиция за временно запълване на чужди дупки“, категорична бе Цветелина Пенкова.

Превратното превръщане на Дунав в технологично сърце на Европа поставя България пред исторически избор – да се превърне в мощен регионален център за иновации и зелена енергия или да изпусне влака на бъдещето.

