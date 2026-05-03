Смъртоносна клопка! AI диетите са опасни за тийнейджърите

В ерата на светкавичните отговори и мобилните приложения, изкуственият интелект (ИИ) се превърна в личен консултант за всичко – от домашните по математика до здравословния начин на живот. Последното мащабно проучване в областта на диетологията обаче изпраща спешен предупредителен сигнал към родители и специалисти: диетите, генерирани от AI за тийнейджъри, крият сериозни рискове от недохранване и развитие на хранителни разстройства като анорексия и булимия.

Алгоритми без биологичен компас

Основният проблем, според изследователите, се крие в начина, по който изкуственият интелект обработва информацията. ИИ моделите често се базират на общи данни за възрастни, като не отчитат динамичните хормонални промени и високите енергийни нужди на подрастващите. Когато един тийнейджър поиска „план за бързо отслабване“, алгоритъмът може да предложи драстичен калориен дефицит, който е биологично несъвместим със здравословния растеж на костите и органите в тази критична възраст.

Пътят към хранителните разстройства

Изследването подчертава, че стриктното следване на дигитално генерирани режими може да създаде обсесия по цифрите – калории, грамове и проценти мазнини. Тази фиксация е пряк път към психологически проблеми. При липсата на човешки контрол и емпатия, AI приложенията не могат да разпознаят признаците на нездравословно отношение към храната. Вместо да насърчават балансирано хранене, те често утвърждават рестриктивни навици, които се превръщат в хронични заболявания.

Скритият риск от недохранване

Липсата на ключови хранителни елементи е друг аспект, засегнат в доклада. Много от AI плановете изключват цели групи храни (като въглехидрати или мазнини), което при тийнейджърите води до дефицит на желязо, калций и витамини. Резултатът е не просто умора, а дългосрочни щети върху имунната система и когнитивното развитие.

Как да предпазим подрастващите?

Експертите са категорични: технологията не може да замени квалифицирания диетолог или лекар. Родителите трябва да бъдат бдителни, ако децата им започнат да използват приложения за броене на калории или следват „магически“ режими от чатботове. Ключът е в образованието – тийнейджърите трябва да разберат, че изкуственият интелект е инструмент за информация, а не авторитет по въпросите на собственото им тяло.

Здравето на бъдещото поколение не бива да се оставя в ръцете на сухи статистически модели, които не познават разликата между здравословен глад и опасно лишение.

