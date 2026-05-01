Срещу вируси и вампири! Яжте чесън

В сезона на вирусите всеки търси вълшебното средство, което да подсили имунната система и да гарантира бързо възстановяване от грип, настинка или ковид. В миналото чесънът се е ползвал от предците ни, за да гони вампири. Днес зеленчукът е естественият антибиотик, който държи вирусите далеч от нас. Рекламите ни заливат с „мигновени“ решения, но медицината, базирана на доказателства, изтъква ефективността на много от популярните народни лекове като чесъна.

Чесънът е истинска „суперхрана“, чиито ползи се дължат основно на съединението алицин, което притежава мощни антибактериални и противовирусни свойства. Редовната му консумация помага за сваляне на високото кръвно налягане и нивата на „лошия“ холестерол, като същевременно подобрява еластичността на кръвоносните съдове и намалява риска от сърдечносъдови заболявания. Освен че е богат на антиоксиданти, които се борят с възпаленията в тялото, той стимулира имунната система и помага на организма по-бързо да се справи с простудните заболявания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com