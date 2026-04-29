Голяма промяна при личния лекар. Таксата скача драстично

Потребителската такса при личния лекар може да стане 6 евро от 2026 г., като мотивът на лекарите е, че сумата не е актуализирана от 2012 г. и вече не покрива реалните разходи на практиките.

Защо темата избухна сега

След повече от десетилетие замразени цени личните лекари настояват за рязко увеличение на потребителската такса – от сегашните 1,48 евро за работещи и 0,51 евро за пенсионери до около 6 евро. Според тях това е неизбежна корекция, защото таксата не е променяна от 2012 г., когато минималната работна заплата е била едва 270 лв.

През това време разходите за поддръжка на кабинетите – от консумативи до банкови такси и наеми – са скочили многократно. Лекарите подчертават, че таксата е съфинансиращ механизъм, който покрива текущи разходи, а не „скрито оскъпяване“.

Паралелно с това БЛС настоява за 25% увеличение на всички медицински дейности, тъй като разходите в сектора са нараснали с 75% за последните години.

Кой ще плаща и кой – не

От таксата са освободени деца, хора с онкологични заболявания, бременни жени и лица с ТЕЛК над 71%. Лекарите обаче настояват държавата да започне да покрива таксите на освободените групи, вместо тежестта да пада върху практиките.

Това е ключов момент – според тях социалната политика не може да се финансира „на гърба на джипитата“.

Реакцията на пациентите

Предложението предизвика буря от реакции. Пациенти изчисляват, че при три посещения седмично таксата може да достигне 18 евро, което за хронично болни и възрастни хора е непосилно. Пенсионерите, дори при намалена ставка, смятат увеличението за „драстично“.

Тук се сблъскват две реалности:

– лекарите, които твърдят, че работят на ръба и поемат социални функции;

– пациентите, за които здравето става все по-скъпо.

Политическият „горещ картоф“

Промяната изисква решение на Министерския съвет. Според общопрактикуващи лекари темата се отлага от години, защото всяко увеличение на таксата е политически чувствително и може да подразни избирателите.

Но сега натискът е по-силен от всякога – и от страна на лекарите, и заради предстоящото въвеждане на еврото, което изисква „цели“ и ясни суми.

Какво следва

Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите вече обсъждат предложението. Ако бъде прието, 2026 г. може да се окаже годината, в която потребителската такса за първи път от 14 години ще бъде актуализирана.

Дебатът обаче тепърва ще се разгаря – между нуждата от устойчиво финансиране на първичната медицинска помощ и страха на хората, че достъпът до здравеопазване ще стане още по-труден.

