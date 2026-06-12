Тя е царицата на билките и еликсирът на дълголетието

Забравете за скъпите екзотични плодове от другия край на света, защото най-мощният имуностимулатор расте безплатно по нашите чукари и поляни.

В ерата на прехвалените чуждоземни суперхрани, българската природа тихо и скромно ни предлага един истински медицински феномен, който по нищо не отстъпва на модерните добавки. Шипката, наричана още с право „царицата на билките“, е древен лек, преминал изпитанието на времето. Този малък червен плод е истински концентрат от здраве, чиито терапевтични свойства превъзхождат десетки синтетични препарати от аптечната мрежа. Редовната употреба на шипка под каквато и да е форма е най-лесният начин да рестартирате защитните сили на организма си и да си осигурите силен щит срещу ежедневния стрес и инфекциите.

Безпощадният състав: Защо това е най-мощната имунна бомба

Учените отдавна са доказали, че по съдържание на витамин С шипката е абсолютен рекордьор, като изпреварва цитрусовите плодове близо петдесет пъти. Освен това тя е изключително богата на витамини от групите В, К, Р и Е, както и на жизненоважни минерали като калций, калий, магнезий и желязо. Огромното количество мощни антиоксиданти и органични киселини в плода помага за ефективното пречистване на кръвта, укрепва стените на кръвоносните съдове и стимулира образуването на червени кръвни телца. Редовният прием на шипка подобрява осезаемо функцията на черния дроб и бъбреците, регулира храносмилането и има доказано противовъзпалително действие, което облекчава болките при артрит и ставни проблеми.

За да извлечете всички ценни вещества от този див плод, можете лесно да си приготвите няколко традиционни и изключително полезни еликсира у дома.

Жива шипкова вода без термична обработка

За да запазите сто процента от деликатния витамин С, който се разрушава при варене, най-добре е да си приготвите студена настойка. Начукайте добре една шепа сушени или пресни шипки и ги залейте с един литър хладка или студена филтрирана вода. Оставете сместа да престои на стайна температура за около дванадесет часа, най-добре за една нощ, след което прецедете течността през гъста марля, за да отстраните малките бодливи власинки. Пийте тази жива вода през целия ден вместо обикновена вода, като по желание можете да добавите лъжичка мед и няколко капки лимон.

Традиционен шипков мармалад без захар

Почистете един килограм добре узрели, омекнали пресни шипки от дръжките и черните връхчета. Залейте ги с вода, колкото да ги покрие, и ги сварете до пълно омекване, след което ги пасирайте още докато са топли. Най-важната стъпка е да претриете полученото пюре през много ситно сито или марля, за да сте сигурни, че вътре няма да останат опасните власинки от вътрешността на плода. Получената гладка каша се сгъстява на бавен огън при непрекъснато бъркане, а накрая можете да подсладите по избор с натурален маджун, стевия или да добавите мед, след като сместа се охлади леко.

Скритите детайли за безопасна употреба

Въпреки огромните ползи, с шипката също трябва да се внимава в определени ситуации. Поради високото съдържание на киселини, прекомерната консумация на концентриран шипков сок или чай може да увреди зъбния емайл, затова е препоръчително след прием да изплаквате устата си с чиста вода. Хората, които страдат от тромбофлебит или имат склонност към образуване на съсиреци, трябва да ограничат приема, тъй като високото съдържание на витамин К засилва съсирването на кръвта. Този материал има изцяло информативен характер и не заменя професионалния медицински съвет, затова при хронични заболявания винаги се консултирайте с лекуващия си лекар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com