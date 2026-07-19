Диетоложката на Холивуд тръгва на турне из България

Известният диетолог, лекар и експерт по дълголетие (longevity expert) д-р Енджи Касабие обяви първото си мащабно лятно турне в България — „Angie's Tour 2026“. През месец юли шест български града стават домакини на ексклузивни следобедни лекции, в които специалистът с над 18-годишен международен опит ще концентрира науката за здравето в практически стратегии за реалния живот. Програмата дава възможност на присъстващите не просто да чуят сигналите на тялото си, но и да получат индивидуален план за действие.

От Холивуд и Близкия изток до българската публика

Името на д-р Енджи Касабие отдавна е марка за качество в световните среди. През нейните кабинети в София и Бейрут преминават знаменитости от екрана и членове на кралски фамилии. Тя е nutritionist-ът зад феноменалната форма на актьори като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Арнолд Шварценегер, Жан-Клод Ван Дам, Робърт Де Ниро и Джон Траволта. Нейните специфични хранителни режими поддържат енергията на звездите по време на тежките снимки на блокбъстъри като Expendables, 300 и Rambo.

Сега д-р Касабие, която притежава докторски степени по медицина и диететика от Медицинския университет в София и Вашингтонския университет, изнася тази прецизност извън пределите на затворените кабинети. Целта е ясна: да се преведат сложните медицински процеси на достъпен език, приложим за всеки човек, който иска да си върне жизнеността.

Форматът: Здравна просвета и личен фокус

Националната обиколка преминава през Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София. Събитията са структурирани в два последователни дни с цел максимална полезност:

Ден 1: Интензивна 2-часова лекция, последвана от отворена Q&A сесия, в която присъстващите могат да зададат своите въпроси директно на лектора, както и време за лични снимки.

Ден 2: Индивидуални затворени консултации в съответния партньорски хотел, където всеки записан може да премине през личен преглед с готови изследвания и да си тръгне с персонален режим за теглото, хормоните или кожата си.

Основните акценти на лекциите

В рамките на турнето д-р Касабие ще разбие митовете за универсалните диети и ще постави фокус върху концепцията за healthspan — продължителността на живота в отлично здраве, а не просто физическото оцеляване. Ключовите теми включват:

Езикът на кожата: Как най-големият човешки орган сигнализира за вътрешни дисбаланси месеци преди те да се появят в кръвните изследвания. Метаболизъм след 35 години: Защо старите методи спират да работят и как да рестартираме тялото, без да го изтощаваме с глад. Билки и суплементи: Професионален разбор на добавките, които самата д-р Касабие приема в ежедневието си. Истинското дълголетие: Какво всъщност обединява хората над 90-годишна възраст, които са в перфектна форма, извън клишетата за кето или средиземноморска диета.

„Тялото ни говори от години — чрез кожата, нивата на енергия, съня и настроението. Време е да се научим да четем този език“, споделят организаторите на събитието, обещавайки обучение без излишен медицински жаргон, но стъпило изцяло върху научни доказателства.