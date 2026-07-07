Революция в отслабването: Пуснаха първото хапче, което заменя инжекциите

От днес в избрани аптеки във Великобритания започва продажбата на първото по рода си хапче за отслабване от групата на GLP-1 рецепторните агонисти, разработено от Novo Nordisk. Медикаментът се очаква да се превърне в предпочитана алтернатива за хората, които не желаят или не могат да използват инжекционни терапии.

Лечението започва с начална доза от 1,5 мг, която постепенно се увеличава всеки месец до достигане на максималните 25 мг.

Интересът към новото лекарство е огромен. Проучване на Националната аптечна асоциация (NPA) показва, че 76% от аптеките очакват значителен приток на нови пациенти през следващите месеци, а всяка втора вече отчита рязко увеличение на запитванията, предава Bulgaria ON AIR.

Въпреки това председателят на асоциацията Оливие Пикар посочва, че въвеждането на терапията чрез Националната здравна служба (NHS) върви по-бавно от очакваното, въпреки готовността на аптеките да обслужват пациентите.

Фармацевтите отправят и сериозно предупреждение. Според 97% от тях с появата на таблетната форма на лекарството съществува висок риск на черния пазар да се появят фалшификати, тъй като таблетките се имитират много по-лесно от инжекционните препарати.

Затова специалистите призовават хората да купуват медикамента единствено от лицензирани аптеки и само след лекарска консултация. Особено внимание трябва да се обръща на интернет сайтове, които предлагат подозрително ниски цени или продажба без рецепта.

Експертите напомнят още, че новото хапче не е „чудодейно“ средство. За да бъде лечението успешно, то трябва да бъде съчетано с балансирано хранене, повече физическа активност и трайна промяна в начина на живот.

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