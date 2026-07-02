Мангъров се обади, каза важни думи. Ето за кое

Ваксината срещу варицела вече е задължителна и напълно безплатна за всички деца в България, родени след 1 януари 2025 г. Решението се определя като важна крачка за българското здравеопазване, след като години наред страната ни беше единствената в Европейския съюз без регистрирана ваксина срещу заболяването.

Инфекционистът и педиатър от Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести в София доц. Атанас Мангъров определи въвеждането на имунизацията като дългоочакван и изключително важен напредък.

„Това е огромен скок, направо невероятен. Явно някой в Министерството на здравеопазването е получил прозрение“, коментира той в ефира на Euronews Bulgaria.

По думите му в повечето случаи варицелата протича леко, но при част от пациентите могат да се развият тежки усложнения, които в редки случаи завършват фатално.

„В огромната част от случаите варицелата не протича тежко. Има обаче малка част от хората, при които нещата може да тръгнат лошо и да се стигне дори до смъртни случаи“, подчерта доц. Мангъров.

Инфекционистът напомни, че варицелата е едно от най-разпространените вирусни заболявания.

„Всяка година в България има между 30 000 и 40 000 случая на варицела. Това е изключително заразно заболяване. В детска възраст обикновено се прекарва сравнително леко и трае около девет-десет дни. В по-напреднала възраст обаче може да протече много тежко“, предупреди специалистът.

Според него включването на ваксината в задължителния имунизационен календар е сериозна стъпка към по-добра защита на общественото здраве и намаляване на риска от тежки усложнения.

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