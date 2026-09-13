Мангъров се обади, каза важни думи. Ето за кое
"Явно някой в Министерството на здравеопазването е получил прозрение“, коментира той
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"Явно някой в Министерството на здравеопазването е получил прозрение“, коментира той
Имунизацията ще бъде безплатна и ще обхваща всички деца, родени след 1 януари 2025 г.
От HPV вируса страдат и двата пола
Заболелите са основно деца в предучилищна и училищна възраст
Проф. Ива Христова съветва за навременна ваксинация, защото циркулацията на вируса вече се засилва
В момента тази ваксина не е задължителна!
Растат случаите на потвърден грип
Заболеваемостта от коклюш у нас е по-голяма в сравнение с миналата година
Случаят е от Ямбол
Тенденцията е към успокояване на положението, казва проф. Ива Христова
COVID-19 и варицелата вървят надолу
Данни за скарлатина и варицела
Съветникът по здравните въпроси даде конкретни препоръки
Причината за резкия скок на случаите е в 2-годишното носене на маски и изолацията
Това не е варицела, казва инфекционист
Нови случаи има постоянно
Скарлатина и варицела мъчат децата, хепатит върлува по морето
Варицелата вилнее в София, Пловдив, Варна и Бургас
Шарка върлува през зимата, още няма епидемия